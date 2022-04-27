Политолог Марков: «Очевидно, что киевский режим намеревается захватить Приднестровье»

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27 апреля 2022, 13:16

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал сообщения о стрельбе в районе военных складов возле села Колбасна, расположенного на территории Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Марков отметил, что произошла атака на КПП, которую осуществила украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Очевидно, что киевский режим намеревается захватить Приднестровье. Руководство Молдавии очень просит этого не делать. Но обнаглевший от безнаказанности киевский режим уверен, что он сможет захватить Приднестровье за несколько дней или даже часов», — говорится в публикации аналитика.

По его словам, властям Украины «очень нужны огромные склады в Колбасной».