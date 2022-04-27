Бывший украинский депутат Кива: Запад давно проработал возможность применения ядерного оружия против России

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27 апреля 2022, 12:33

Встреча министров обороны стран НАТО и союзников альянса на немецкой базе Рамштайн, Chad McNeeley / globallookpress.com

Запад давно проработал возможность использования ядерного оружия против Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива.

Политик отметил, что после встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся накануне на немецкой базе Рамштайн, был подготовлен новый план «нанесения ущерба РФ».

«И здесь не должно быть иллюзий — они давно проработали не только поставку на Украину оружия и боеприпасов, но и возможность применения ядерного оружия против России», — говорится в публикации экс-парламентария.

Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного Киеву Соединенными Штатами и европейскими государствами.