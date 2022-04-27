Министр обороны Акар: Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни Путин и Зеленский встретятся по предложению Эрдогана

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27 апреля 2022, 10:41

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, Tobias Hase / globallookpress.com

Анкара надеется, что, вероятно, в ближайшие дни главы Российской Федерации и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся по предложению президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом, как передает РИА Новости, заявил руководитель турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар.

«Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни Путину и Зеленскому удастся встретиться по предложению Эрдогана», — процитирован Акар в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил Владимиру Путину содействие в организации его встречи с Владимиром Зеленским.