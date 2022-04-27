МИД России: власти Украины не хотят, чтобы люди вышли с «Азовстали» в Мариуполе

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27 апреля 2022, 08:51

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Украинские власти не хотят, чтобы люди вышли с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Киевский режим не хочет, чтобы люди вышли с "Азовстали", его задача —манипулировать ситуацией в своих интересах», — процитировано заявление дипломатического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, американское агентство Bloomberg указало на то, что запасы оружия Соединенных Штатов могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставлять военную помощь Украине.