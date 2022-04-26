Путин назвал ситуацию в Мариуполе сложной и «трагической»

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что ситуация в Мариуполе сложная, однако боевых действий в этом украинском городе нет.
Владимир Путин заявил, что ситуация в Мариуполе сложная и, может быть, "трагическая". "Но она простая, на самом деле", – заметил российский лидер и добавил, что боевые действия в городе закончены.
Президент РФ также подчеркнул, что завод "Азовсталь" к настоящему моменту полностью изолирован и напомнил, что ранее отдал приказ не проводить штурм на его территории.