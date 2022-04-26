Боррель заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения

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26 апреля 2022, 22:02 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Ricardo Rubio/Keystone Press Agency

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 26 апреля, заявил, что Европейскому союзу и Российской Федерации необходимо реорганизовать отношения, а также договориться о гарантиях безопасности.

Жозеп Боррель заметил, что если Евросоюз не хочет оставаться в состоянии постоянного конфликта и напряженности, то придется найти способы реорганизации отношений между ЕС и Россией, а также создать механизмы, позволяющие установить мирное сосуществование. Дипломат предупредил, что данный процесс будет трудным и длительным.

По словам Борреля, Евросоюз, США и Североатлантический альянс готовы обсуждать все аспекты безопасности, в частности, позицию РФ о "неделимости" безопасности.