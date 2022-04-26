Вооруженные силы России за день поразили 32 военных объекта Украины

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26 апреля 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 26 апреля, заявил, что за сутки российские военные высокоточными ракетами поразили 32 военных объекта Украины.

Согласно последней информации, предоставленной Игорем Конашенковым, российская армия ликвидировала двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка в ДНР, две артиллерийские батареи, а также один командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны.