Аргументы Недели → Армия 13+

26 апреля 2022, 18:08

Фото: соцсети

В районе юго-восточнее Изюма противник продолжает отступать на левом берегу Северского Донца, но, пока удерживает город Лиман (Красный Лиман) и южный (более высокий и удобный для обороны) берег выше указанной реки.

Южнее Изюма российские войска сумели добиться тактического продвижения, постепенно и небыстро приближаясь к трассе Барвенково-Славянск. Бои идут в районе крупного села Долгонькое и западнее - в районе Сулиговки. По состоянию на вчерашний вечер - о прорыве фронта противника в этом районе речь все-таки не шла.

В районе южнее Марьинки (сильно укрепленный противником юго-западный пригород Донецка) подразделениями ДНР также достигнуты тактические успехи в районе н/п Новомихайловка. Но само село пока остается за ВСУ.

В целом, тактика на изюмском направлении не поменялась. Части продвигаются от населенного пункта к населённому пункту, оставляя подразделения для контроля ключевых точек.

Первая танковая армия продолжает уверенное продвижение на запад от Изюма по обеим сторонам реки Северский Донец. Взяты Заводы и Червоный Шахтер, в бинокль видна Великая Камышеваха, являющаяся крупным узлом обороны ВСУ. 20 армия, взяв Сухую Каменку и Сулиговку, атакует противника в направлении села Долгенькое и Курульки, отрезая пути снабжения подразделениям ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Части 41 армии вышли на рубеж реки Оскол. Невысокие темпы продвижения, позволили свести потери в личном составе до минимума, одновременно нанося огромный урон противнику.

Примечательно, что украинские СМИ перестали показывать российских пленных и причина этого проста, их просто нет. Зато свежие партии пленных всушников, каждый день отправляются в Россию.