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Патрушев заявил, что Запад создал «империю лжи» для уничтожения России и ряда других стран

, 18:46 Источник: Российская газета

Патрушев заявил, что Запад создал «империю лжи» для уничтожения России и ряда других стран
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во вторник, 26 апреля, заявил, что Запад в рамках своей доктрины "золотого миллиарда" создал "империю лжи" в целях уничтожения России и ряда других стран.

Николай Патрушев выразил уверенность в том, что западные государства продолжают линию "золотого миллиарда", которая предполагает существенное сокращение населения Земли.

По словам секретаря Совета безопасности РФ, в этих целях Запад подло создал "империю лжи" для уничтожения нашей страны и ряда других "неугодных" государств. "Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса", – заключил Патрушев.

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