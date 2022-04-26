Секретарь Совбеза РФ Патрушев в среду проведет совещание по безопасности Юга России

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26 апреля 2022, 15:44 Источник: РИА "Новости"

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля, намерен провести в Астрахани совещание по наиболее актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в южной части страны.

В пресс-службе аппарата Совбеза отметили, что точная повестка не уточняется. Известно, что на совещании в Астрахани будут присутствовать полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, главы регионов, которые входят в состав ЮФО, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Отметим, что такие совещания проводятся в каждом федеральном округе ежегодно по поручению главы государства.