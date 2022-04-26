Путин и Эрдоган в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 апреля, провели переговоры, в рамках которых обсудили текущую ситуацию на территории Украины.
В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан на Украине, в частности, организацию гуманитарных коридоров для эвакуации людей.
Кроме того, российский лидер сообщил турецкому коллеге, что боевые действия в Мариуполе в настоящий момент не ведутся.