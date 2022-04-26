Пушилин: после выхода к конституционным границам ДНР нужно начинать следующий этап операции

После выхода к конституционным границам Донецкой народной республики надо начинать следующий этап операции. Соответствующую точку зрения в эфире «Соловьев Live» озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.
«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — заявил Пушилин.
Как сообщалось ранее во вторник, Telegram-канал WarGonzo разместил информацию, согласно которой в Приднестровской Молдавской Республике был атакован военный аэродром.