Пушилин: после выхода к конституционным границам ДНР нужно начинать следующий этап операции

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26 апреля 2022, 11:23

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

После выхода к конституционным границам Донецкой народной республики надо начинать следующий этап операции. Соответствующую точку зрения в эфире «Соловьев Live» озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — заявил Пушилин.

Как сообщалось ранее во вторник, Telegram-канал WarGonzo разместил информацию, согласно которой в Приднестровской Молдавской Республике был атакован военный аэродром.