Мишустин назначил нового главу ФОМС: им стал бывший замгубернатора Ярославской области Илья Баланин

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26 апреля 2022, 10:52 Источник: Сайт правительства РФ

Илья Баланин, фото с сайта правительства Ярославской области.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил во вторник нового главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Им стал Илья Баланин, сообщает сайт правительства.

Баланину 45 лет, он кандидат экономических наук. Ранее работал в правительстве Костромской и Ярославской области. В 2019 году был назначен заместителем губернатора Ярославской области. В феврале 2022 года стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ.

Возглавлявшая ФОМС до него Елена Чернякова переходит на работу в Росстат, на должность заместителя руководителя ведомства.

Также 26 апреля, Михаил Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования.