Смертность снизилась. Росстат уточнил показатели смертности от covid и других заболеваний

По данным Росстата, в феврале от коронавируса в стране умерло 33 778 человек. Общее количество умерших составило 190,6 тыс. В сравнении с февралём 2021 год рост смертности от коронавируса составил 128%.
Но в этой путанной статистике есть также цифры умерших возможно от коронавируса, и умерших с положительным тестом на коронавирус. Но в целом по итогам марта смертность может снизиться в связи с общим спадом заболеваемости. Но это не значит, что COVID-19 полностью побеждён. ВОЗ прогнозирует появление новых штаммов осенью.
Естественная убыль населения за первые два месяца года сократилась на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 178,7 тыс. человек. Таким образом, на 1 тыс. населения умирало 16,3 человека, это меньше, чем в прошлом году. Именно в 2021 году произошло рекордное снижение населения в связи с пандемией, что перечеркнуло достижения нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Коэффициент рождаемости в январе-феврале практически не изменился.
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