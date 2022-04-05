Смертность снизилась. Росстат уточнил показатели смертности от covid и других заболеваний

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 апреля 2022, 10:08

По данным Росстата, в феврале от коронавируса в стране умерло 33 778 человек. Общее количество умерших составило 190,6 тыс. В сравнении с февралём 2021 год рост смертности от коронавируса составил 128%.



Но в этой путанной статистике есть также цифры умерших возможно от коронавируса, и умерших с положительным тестом на коронавирус. Но в целом по итогам марта смертность может снизиться в связи с общим спадом заболеваемости. Но это не значит, что COVID-19 полностью побеждён. ВОЗ прогнозирует появление новых штаммов осенью.



Естественная убыль населения за первые два месяца года сократилась на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 178,7 тыс. человек. Таким образом, на 1 тыс. населения умирало 16,3 человека, это меньше, чем в прошлом году. Именно в 2021 году произошло рекордное снижение населения в связи с пандемией, что перечеркнуло достижения нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Коэффициент рождаемости в январе-феврале практически не изменился.