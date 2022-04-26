Эстонский премьер Каллас призвала крупные страны НАТО, особенно Германию, оказать дополнительную военную помощь Украине

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26 апреля 2022, 09:35

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала крупные страны Североатлантического альянса, особенно ФРГ, оказать дополнительную военную помощь Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала крупные страны НАТО, особенно Германию, оказать дополнительную военную помощь Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, политический эксперт Сергей Марков указал, что Румыния при поддержке НАТО и при участии украинской армии планирует захватить Приднестровье. После этого Бухарест намерен осуществить аншлюс Молдавии, отметил Марков.