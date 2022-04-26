Рогозин прокомментировал новость о готовящемся покушении на российских журналистов, назвав Зеленского «клоунским Наполеоном»

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26 апреля 2022, 08:55 Источник: Общественная служба новостей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Roscosmos/globallook.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на новость о готовящемся покушении на представителей российских СМИ, назвав при этом президента Украины «клоунским Наполеоном».

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала совершить нападения на представителей средств массовой информации. Позже стало известно, что речь идет о Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве, Маргарите Симоньян и Тигране Кеосаяне.

«Этот клоунский Наполеон оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов», - написал в своем телеграм-канале Рогозин, сопроводив свой пост кадром из комедии «Ржевский против Наполеона», в которой Зеленский сыграл роль французского императора.

«Пришедшая к власти в 2014 году путем госпереворота киевская фашистская хунта переродилась в террористическую организацию, физически подавляющую другое мнение и заказывающую уничтожение неугодных журналистов, в том числе и иностранных», - написал Рогозин.