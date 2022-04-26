Кадыров объявил о вознаграждении в 1 млн долларов за информацию о чеченских боевиках, действующих на стороне Украины

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26 апреля 2022, 08:10 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о вознаграждении в 1 млн долларов тем, кто сообщит информацию о местонахождении двух чеченских добровольческих батальонов в Украине — имени Шейха-Мансура и Дудаева. Соответствующее аудиообращение размещено в его телеграм-канале.

Он сообщил, что, по его информации, на стороне Украины действуют два формирования чеченских боевиков. По словам Кадырова, удостоверение «командира шейх-мансуровского подразделения нашли в Мариуполе — он сбежал как курица, на нем было платье синего цвета».

Как заявил Кадыров, раньше эти боевики действовали в Чечне «для развала суверенной России», теперь они воюют на стороне Украины.

«Мы должны их уничтожить, либо они должны встать на колени и попросить прощения у всего народа, у все мусульман», - сказал Кадыров.

«Я объявляю миллион долларов <…> тому кто скажет, где находятся эти так называемые шейх-мансуровский и дудаевский батальоны», - сообщил глава Чечни. По его словам, есть меценат, готовый пожертвовать такую сумму.

Ранее Кадыров заявил, что Соединенные Штаты и Европа хотели ослабить армию России на Украине, а получили ровно противоположный эффект.