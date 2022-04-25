Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский не исключил, что Киев может применить оружие массового уничтожения

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25 апреля 2022, 18:48 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что киевский режим и радикальные группы могут применить оружие массового уничтожения (ОМУ) на поле боя, если не смогут добиться преимущества при помощи обычных вооружений.

Полянский напомнил, что такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты.

По словам дипломата, сейчас существует множество сигналов, указывающих на это, в том числе истерия о возможном применении химоружия, которую раскручивают западные СМИ и политики. Полянский отметил, что США в этом киевский режим поддержат.

"Даже если мы отметём тот факт, что у России нет биологического и химоружия, в чем смысл применения их на Украине в непосредственной близости от нашей границы? Мы не получим ничего более того, что можем добиться обычными средствами", - заявил Полянский.

Как сказал Полянский, киевскому режиму и группе радикалов, которые используют террор и запугивание мирных граждан как метод ведения боевых действий, нечего терять, и они не остановятся ни перед чем.