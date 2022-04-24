Кризисный координатор ООН по Украине Авад призвал сделать паузу в боевых действиях и срочно эвакуировать население Мариуполя

Аргументы Недели → Политика 13+

24 апреля 2022, 19:39 Источник: RT

Мариуполь, апрель 2022 г., Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Из Мариуполя срочно требуется эвакуация мирного населения и раненых. Об этом в воскресенье заявили кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад и Международный комитет Красного Креста (МККК).

«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых», — говорится в заявлении Авада. Он считает, что эвакуация требуется срочно, потому что «завтра может быть слишком поздно», и призывает сделать паузу в боевых действиях.

В свою очередь, Красный Крест также выступил в воскресенье с заявлением о необходимости срочной эвакуации из Мариуполя гражданских лиц и раненых. В организации выразили готовность помочь в этом процессе и выступить нейтральными посредниками.

«Срочно требуется немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы обеспечить добровольное и безопасное передвижение для тысяч гражданских лиц и сотен раненых из города, в том числе с территории завода "Азовсталь"»,— цитирует заявление МККК ТАСС.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.