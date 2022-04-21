Шойгу сообщил Путину об освобождении Мариуполя

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21 апреля 2022, 10:58

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг, 21 апреля, сообщил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

На встрече с президентом РФ глава Минобороны доложил, что Вооружёнными Силами РФ и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь.

По информации Шойгу, остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Мариуполь является крупным промышленным и основным транспортным узлом на Азовском море. В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. Это фактически столица «Азова» – батальона «Азов» (в России запрещен).

По данным Минобороны РФ, в Мариуполь войсками Украины было стянуто большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У».

Как отметил Шойгу, у «Точки-У» 120 километров дальность, а в России Таганрог – 94 километра от Мариуполя, Ростов-на Дону - столица ЮФО примерно на этом расстоянии находится.

Глава Минобороны также сообщил, что на территории «Азовстали» были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами. Суда, которые находились в морпорту Мариуполя, в основном иностранные суда.

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе ради сохранения жизней российских военнослужащих.