Киев и Вашингтон ищут решение, как забрать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины

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24 апреля 2022, 18:59 Источник: ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Украина и США ведут диалог об использовании замороженных в результате санкций активов РФ для финансирования нужд Киева. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», - заявил Шмыгаль.

Он также подтвердил информацию, озвученную ранее Международным валютным фондом, что Украине в ближайший квартал понадобится порядка 5 млрд долларов ежемесячно. Как сообщалось, МВФ счел, что эта сумма «не выходит за рамки вероятных потребностей страны».