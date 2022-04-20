Киев запросил у МВФ 5 млрд долларов ежемесячно для поддержания экономики

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20 апреля 2022, 18:07 Источник: ТАСС

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, M. Popow via www.imago-images.de/globallook.com

Для того чтобы экономика Украины продолжала функционировать, Киеву необходима поддержка в размере 5 млрд долларов в месяц. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Она рассказала, что МВФ обсуждал с властями Украины потребности, которые необходимы для «сохранения функционирования экономики в течение следующих трех месяцев».

«Они назвали цифру в $5 млрд в месяц. Существует неопределенность по поводу этой цифры, но мы не думаем, что она выходит за рамки вероятных потребностей страны», - сказала Георгиева.

По ее словам, фонд работает с партнерами, чтобы «обеспечить мобилизацию такой поддержки через различные каналы». Георгиева подчеркнула при этом, что речь идет о безвозмездном финансировании, и что 5 млрд необходимы лишь для того, чтобы экономика продолжала функционировать, а «не для восполнения нужд Украины по реконструкции, которые будут огромными».

Ранее Георгиева выступила с прогнозом, что мировая экономика продолжит рост, несмотря на ситуацию вокруг Украины.