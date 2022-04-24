Швейцария не разрешила Германии поставить Украине боеприпасы для немецких БМП

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24 апреля 2022, 17:18 Источник: РБК

БМП Marder, Philipp Schulze/globallook.com

Швейцария, ссылаясь на свой нейтральный статус, не разрешила ФРГ поставлять Украине производящиеся в Цюрихе боеприпасы для немецких БМП типа Marder. Об этом рассказала швейцарская газета SonntagsZeitung со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Как сообщил изданию пресс-секретарь ведомства Фабиан Майенфиш, были отвергнуты уже два запроса германской стороны. При этом Швейцария действует строго в соответствии со своими законами, по которым государства, получившие от нее вооружения или военную технику, не могут передавать их третьим странам без согласия Берна. К тому же законодательством Швейцарии запрещен экспорт военной продукции в страны, в которых идет вооруженный конфликт.

Как пишет газета, БМП типа Marder выпускается немецким концерном Rheinmetall, тогда как производство боеприпасов к ним расположено в Цюрихе.

В начале апреля сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder.