Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил Зеленскому о том, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины

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24 апреля 2022, 15:24 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, сообщила канцелярия турецкого президента.

Как говорится в сообщении, лидеры государств обсудили ситуацию в Украине и ход переговорного процесса с Россией. Эрдоган подчеркнул готовность Турции и впредь оказывать посредническую помощь в переговорах Киева и Москвы.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара «принципиально положительно» относится к перспективе стать одним из гарантов безопасности Украины.

Президенты обсудили также ситуацию в Мариуполе. Эрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Киев и Москва выработали в ходе переговоров проект совместной декларации.