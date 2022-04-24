Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил Зеленскому о том, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины

Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, сообщила канцелярия турецкого президента.
Как говорится в сообщении, лидеры государств обсудили ситуацию в Украине и ход переговорного процесса с Россией. Эрдоган подчеркнул готовность Турции и впредь оказывать посредническую помощь в переговорах Киева и Москвы.
Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара «принципиально положительно» относится к перспективе стать одним из гарантов безопасности Украины.
Президенты обсудили также ситуацию в Мариуполе. Эрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».
Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Киев и Москва выработали в ходе переговоров проект совместной декларации.