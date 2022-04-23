Чавушоглу: Москва и Киев выработали проект совместной декларации

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23 апреля 2022, 20:28 Источник: ТАСС

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается. Более того, стороны выработали проект совместной декларации, который активно обсуждается. Об этом сообщил журналистам в ходе своего визита в Латинскую Америку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД сообщил также, что в переговорном процессе работают «закулисные связи».

«На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», - приводит слова Чавушоглу телеканал TRT.

Между тем, в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры России и Украины «застопорились», и у него складывается впечатление, что они Киеву «совсем не нужны».