Зеленский заявил, что Украина пока не готова деблокировать Мариуполь военным путем

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23 апреля 2022, 22:51 Источник: ТАСС

Мариуполь, апрель 2022 г., Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Украина пока не готова деблокировать Мариуполь военным путем, но в перспективе это возможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, у Украины «есть полное моральное право на военную разблокировку» своих городов. Но пока она не готова это сделать.

«В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня - один из самых сложных дней», - сказал Зеленский. Однако он выразил уверенность, что когда силы ВСУ сумеют дойти города, они в состоянии будут снять блокаду.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По информации Шойгу, остатки украинских формирований укрылись в промышленной зоне на территории металлургического завода «Азовсталь».