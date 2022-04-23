Зеленский назвал две причины, по которым Киев может выйти из переговоров: уничтожение военных в Мариуполе и «псевдореферендумы»

Два обстоятельства сделают невозможным для Киева продолжение переговорного процесса: это уничтожение украинских военнослужащих в Мариуполе и проведение по инициативе России референдумов на территории Украины. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговоров»,— сказал Зеленский.
21 апреля глава временной гражданской администрации территории Харьковской области, перешедшей под контроль российских войск, Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации ситуации в регионе может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области.