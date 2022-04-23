Джонсон и Зеленский обсудили по телефону гуманитарные коридоры в Мариуполе и поставки Украине вооружений

В субботу состоялся телефонный разговор британского премьера Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.
Как говорится в заявлении канцелярии, лидеры двух стран в преддверии визита генерального секретаря ООН Гутерриша в Москву и Киев обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе.
«Оба лидера согласились с важностью установления прекращения огня и гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц из Мариуполя», - говорится в заявлении.
Также Джонсон и Зеленский обсудили поставки военной техники Киеву. Речь шла о «бронированных автомобилях повышенной проходимости, дронах и противотанковом оружии».
Джонсон сообщил Зеленскому, что партнеры ведут переговоры о дальнейшей финансовой помощи Киеву и заверил его, что «Россия будет привлечена к ответственности за свои действия» в Украине.
Накануне Джонсон заявил, что Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО.