Джонсон: Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО

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22 апреля 2022, 18:49

Борис Джонсон, Tom Nicholson/ Global Look Press

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Украина напрасно ищет гарантий безопасности у Запада. Сообщает в пятницу, 22 апреля, ВВС со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

«Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО», − заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Далее политик в общих чертах даёт советы Киеву, к кому более логично обратиться по данному вопросу.

«Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать − поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже», − отметил Джонсон.