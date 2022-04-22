Джонсон: Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Украина напрасно ищет гарантий безопасности у Запада. Сообщает в пятницу, 22 апреля, ВВС со ссылкой на пресс-службу британского премьера.
«Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО», − заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Далее политик в общих чертах даёт советы Киеву, к кому более логично обратиться по данному вопросу.
«Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать − поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5, не совсем одно и тоже», − отметил Джонсон.