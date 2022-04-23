Зеленский: конфликт между Россией и Украиной должен быть разрешен дипломатическим путем

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23 апреля 2022, 20:50 Источник: "Интерфакс"

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Конфликт между Москвой и Киевом должен быть разрешен дипломатическим путем. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч <...> И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь», - сказал Зеленский.

По его мнению, в переговорном процессе есть всего три важных вопроса, требующих решения: нейтральный статус Украины, гарантии безопасности и судьба Донбасса и Крыма.

«Я считаю, что больше вопросов не существует», - подчеркнул Зеленский.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что у Москвы и Киева уже выработана совместная декларация.