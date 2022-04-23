Глава турецкого МИД Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла свое воздушное пространство для военных и гражданских самолетов, следующих в Сирию. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в страны Латинской Америки.
Глава турецкого МИД пояснил, что Турция каждые три месяца давала России разрешение для пересечения воздушного пространства страны самолетами, направляющимися в Сирию.
«Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент это также сообщил Путину. После полеты были приостановлены», - цитирует Чавушоглу газета Sabah.
Ранее сообщалось, что в соответствии с конвенцией Монтрё Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины.