Глава турецкого МИД Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 20:07 Источник: ТАСС

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Zheng Huansong/globallook.com

Турция закрыла свое воздушное пространство для военных и гражданских самолетов, следующих в Сирию. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в страны Латинской Америки.

Глава турецкого МИД пояснил, что Турция каждые три месяца давала России разрешение для пересечения воздушного пространства страны самолетами, направляющимися в Сирию.

«Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент это также сообщил Путину. После полеты были приостановлены», - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

Ранее сообщалось, что в соответствии с конвенцией Монтрё Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины.