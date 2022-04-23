Польский премьер Матеуш Моравецкий инициировал антироссийскую акцию в городах Европы

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23 апреля 2022, 18:50 Источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Radek Pietruszka/globallook.com

По распоряжению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европе стартует акция Stop Russia Now («Остановить Россию сейчас»). В разные страны континента Польша направит передвижные билборды с антироссийскими лозунгами. Акция будет широко освещаться в соцсетях.

«Я велел подготовить эту акцию. Сегодня в разные города в Западной Европе направятся билборды», - сообщил Моравецкий журналистам. По его словам, он сам отправится в Германию и другие европейские страны, чтобы «все время напоминать о происходящем в Украине». Польский премьер рассчитывает на поддержку Франции, Германии, Австрии и Италии.

Ранее Моравецкий выступил с предложением запретить выдавать шенгенские россиянам, сделав исключение только для тех, кто хочет покинуть Россию навсегда.