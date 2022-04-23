Глава МИД Финляндии Хаависто считает, что страна должна поторопиться с заявкой на вступление в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 16:43 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Финляндия должна присоединиться к НАТО как можно быстрее: если она не сделает это сейчас, порог для вступления в альянс в будущем может вырасти. Такое мнение высказал в субботу в эфире телерадиовещательной корпорации YLE глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По состоянию на пятницу, вступление в Североатлантический альянс поддерживают 114 депутатов финского парламента из 200. Как полагают аналитики, число сторонников членства страны в НАТО будет расти в ходе обсуждения правительственного доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции в Украине. Дебаты стартовали 21 апреля.

По мнению Хаависто, российская спецоперация — это повод для того, чтобы оперативно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс.

«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве, если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как Россия вторглась в Украину. Что еще худшего должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?»,- сказал министр.

20 апреля официальный представитель Мид РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО.