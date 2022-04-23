Представители 20 стран по инициативе Пентагона встретятся на авиабазе Рамштайн в ФРГ, чтобы обсудить военную помощь Киеву

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23 апреля 2022, 15:20 Источник: Коммерсантъ

Американская авиабаза Рамштайн в ФРГ, Boris Roessler/globallook.com

26 апреля на авиабазе Пентагона Рамштайн в Германии по инициативе США пройдут консультации по Украине, в которых примут участие представители 20 стран. Об этом сообщил в субботу на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, приглашения были разосланы 40 странам, половина из них подтвердили свое участие. Встречу проведет глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщил немецкий таблоид Bild, круг тем, которые обсудят участники встречи, касается текущей обстановки в Украине, поставок ей оружия и техники, а также послевоенного порядка после вывода российских войск. Вопросы гарантий безопасности Киеву, по словам Кирби, затрагиваться не будут.

Ранее сообщалось, что в четверг США объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере 800 млн долларов.