США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $800 миллионов

Аргументы Недели → Политика 13+

21 апреля 2022, 17:16 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден днем в четверг, 21 апреля, объявил о выделении украинской стороне нового масштабного пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее о планах Джо Байдена объявить о выделении дополнительной военной помощи Киеву сообщило информационное агентство Reuters.

Уточняется, что в новый пакет помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки вошли, в частности, десятки гаубиц и тактические дроны. Вашингтон также намерен продолжить оказание поддержки украинской стороне в сфере передачи разведданных.