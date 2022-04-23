Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец

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23 апреля 2022, 14:47 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com

Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области, спилили украинский трезубец, который был размещен на флагштоке здания, сообщает РИА Новости.

Здание администрации г.Днепрорудное подчинено вооружённым силам РФ, на данный момент там остался только российский флаг. С одной из построений сняли плакат «героев АТО».

Снятие украинского символа один из работников администраци комментирует так:«В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавить от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного».