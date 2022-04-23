Аналитик Федосова назвала заявление Госдепа о «контроле ВСУ» в Мариуполе попыткой «переписать реальность»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 12:35

флаг США, pixabay.com

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова оценила слова представителя Госдепа США Неда Прайса якобы о "контроле ВСУ" в Мариуполе.

Виктория Федосова выразила мнение, что Мариуполь ранее являлся "оплотом нацистов "Азова". Теперь, по словам эксперта, когда город взят войсками ДНР и РФ, а завод "Азовсталь" консервируют, но при этом дают возможность боевикам сдаться, украинской власти наносится "непоправимый психологический ущерб". Аналитик в беседе с RT добавила, что в то же время американцы своим "авторитетом" стараются переубедить всех "переписать" не историю прошлого, а реальность.

Виктория Федосова уточнила, что одновременно с иллюзией того, что украинская сторона "побеждает", продолжается "накачка Киева оружием" со стороны Запада.

Специалист добавила, что освещение ситуации превратилось "в ловушку лжи", выйти из которой поможет только продвижение РФ на театре военных действий.