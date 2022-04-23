Представитель Минобороны Конашенков: ВС России уничтожили три украинских вертолета и три ЗРК за ночь

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23 апреля 2022, 11:41 Источник: РИА Новости

Olga Sokolova/Globallookpress.com

ВС России за ночь уничтожили три украинских вертолета Ми-8 и три ЗРК «Оса-АКМ», выполнив при этом более тысячи огневых задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны России генерала-майора Игорь Конашенкова.

Он сообщил, что ракетными войсками России было выполнено 1098 огневых задач за сутки.

«В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений», — заявил Конашенков.

Уточняется, что за ночь были разбиты 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 124 огневые позиции украинской артиллерии.

Ранее представитель Минобороны РФ заявил, что высокоточными ракетами ВС РФ уничтожили украинский комплекс С-300 и до 80 националистов.