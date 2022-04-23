Клинический психолог Плужников допустил, что поведение Байдена связано с нейро-дегенеративным процессом в головном мозге

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23 апреля 2022, 11:17

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Клинический психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников в разговоре с журналистами в субботу объяснил, с чем могут быть связаны особенности поведения президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что американский лидер вновь протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было.

Илья Плужников допустил, что речь идет о нейро-дегенеративном процессе в головном мозгу президента США, однако не стал озвучивать точный диагноз политика. Клинический психолог в разговоре с RT уточнил, что окружение Джо Байдена, специально подобранные препараты и частота его появления на публике делают так, чтобы его состояние выглядело в рамках нормы.

Плужников предположил, что если бы Байден выступал ежедневно и не принимал препараты, картина могла бы быть другой.