Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное: зачистка продолжается

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23 апреля 2022, 10:21 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное в Донецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бойцов полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне», — заявил один из бойцов. Он также уточнил, что полк продолжает выполнять боевые задачи в данном районе.

На окраинах города Рубежное продолжает производиться зачистка.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы совместно с военными Российской Федерации и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья». На данный момент город перешёл под окончательный контроль российских войск, на въезде в Рубежное поднят флаг РФ.