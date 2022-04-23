Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное: зачистка продолжается

Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное в Донецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бойцов полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне», — заявил один из бойцов. Он также уточнил, что полк продолжает выполнять боевые задачи в данном районе.
На окраинах города Рубежное продолжает производиться зачистка.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы совместно с военными Российской Федерации и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья». На данный момент город перешёл под окончательный контроль российских войск, на въезде в Рубежное поднят флаг РФ.