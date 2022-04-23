Трамп отрицает, что признавал свою ответственность за штурм здания Капитолия

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 09:48 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицает, что ранее признал ответственность за штурм Капитолия толпой своих сторонников, который произошел 6 января прошлого года.

Издание The New York Times ранее сообщило, что в его распоряжении есть телефонный разговор, в котором утверждается, что Дональд Трамп признал отчасти свою ответственность за события, которые привели к штурму здания Капитолия в Вашингтоне.

Экс-президент США в рамках разговора с The Wall Street Journal назвал вышеуказанные сообщения ложными и подчеркнул, что не брал на себя ответственность за случившееся.