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23 апреля 2022, 07:23 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Европейский союз жертвует собственными интересами в сферах экономики и безопасности ради Вашингтона, который пытается противостоять РФ.

Клэр Дейли уточнила, что европейская сторона сообщает о желании стать независимее, однако после начала спецоперации России на Украине Европа ведет себя буквально как вассал США.

Депутат Европарламента уточнила, что в интересах граждан всех европейских государств жить с РФ в мире, а для этого следует договориться о безопасности не против страны, а вместе с ней. Однако, по утверждению Дейли, сейчас Европа делает все наоборот.