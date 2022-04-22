Нуланд рассказала о начале поставок Украине реактивных систем залпового огня

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22 апреля 2022, 21:26 Источник: ТАСС

Заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд, Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Украина по ходу военной спецоперации уведомляет США о своих нуждах, а те «предоставляют столько из этого перечня, сколько могут». В частности, недавно Соединенные Штаты и их союзники начали поставлять Киеву реактивные системы залпового огня. Об этом сообщила в интервью «Европейской правде» заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд.

«Чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, работающие над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, уже изменяющих ситуацию», - рассказала Нуланд.

Она также сообщила, что Украина имеет сейчас «больше самолетов на боевом дежурстве, чем неделю назад». И это «прямое следствие помощи союзников».

Всего же, по оценке Нуланд, США уже предоставили Украине вооружение более чем на 4 млрд долларов.

В четверг Джо Байден объявил о решении выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов.