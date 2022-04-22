Захарова назвала провокационным и разжигающим конфликт заявление Госдепа США по ситуации с Мариуполем

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22 апреля 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Госдеп США распространяет фейки о ситуации в Мариуполе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в пятницу заявил, что вооруженные силы Украины продолжают контролировать Мариуполь, а доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении города назвал «дезинформацией и шоу».

«Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом Доме, тут очевидно. Если говорить серьезно, мне кажется, в такие моменты нужно говорить именно серьезно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент», - заявила Захарова, комментируя реплику Прайса.

Она расценила заявление Госдепа как «провокационное и разжигающее конфликт».