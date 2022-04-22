Захарова: гражданскому населению Украины выдано 300 тысяч единиц стрелкового оружия — это обернется неуправляемым хаосом

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22 апреля 2022, 15:29 Источник: Telegram

Занятия участников территориальной обороны Киева, 22 марта, Mykhaylo Palinchak/globallook.com

По распоряжению украинских властей гражданскому населению с начала специальной военной операции выдано 300 тысяч единиц стрелкового оружия, что может привести в будущем к неуправляемому хаосу. Об этом в пятницу в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как утверждает Захарова, по информации из официальных источников, гражданам Украины - бойцам территориальной обороны - раздали 25 единиц оружия, однако на самом деле эта цифра в разы больше.

«Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. А по моим данным, тогда по указанию Банковой раздали 300 тысяч. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом», - написала спикер МИД.

Закон о создании сил территориальной обороны и о национальном сопротивлении, в рамках которого населению во время спецоперации было роздано оружие, принят в Украине летом 2021 года.