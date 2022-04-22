Начальник НЦУО РФ Мизинцев: армия страны готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что армия страны готова обеспечить эвакуацию гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов в любую сторону.
Мизинцев пояснил, что российская сторона в ответ на утверждения Киева о якобы нахождении на заводе "Азовсталь" мирных жителей, в очередной раз готова предоставить гуманитарные коридоры для их выхода. Для этого, РФ в любой момент готова объявить "режим тишины".
Уточняется, что армия России согласна обеспечить эвакуацию граждан как в сторону РФ, так и в сторону Украины.