Начальник НЦУО РФ Мизинцев: армия страны готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении

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22 апреля 2022, 14:43 Источник: РИА "Новости"

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что армия страны готова обеспечить эвакуацию гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов в любую сторону.

Мизинцев пояснил, что российская сторона в ответ на утверждения Киева о якобы нахождении на заводе "Азовсталь" мирных жителей, в очередной раз готова предоставить гуманитарные коридоры для их выхода. Для этого, РФ в любой момент готова объявить "режим тишины".

Уточняется, что армия России согласна обеспечить эвакуацию граждан как в сторону РФ, так и в сторону Украины.