Глава Лиги защиты врачей Гальперин заявил об учащении проявления психологических проблем у людей из-за пандемии COVID-19

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22 апреля 2022, 13:36 Источник: Общественная служба новостей

врач, pixabay.com

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин сообщил, что из-за пандемии коронавируса нового типа у людей появились психологические заболевания, что привело к обострению хронических болезней.

Семен Гальперин подчеркнул, что большинство жалоб, с которым люди обращаются к врачам, имеют психологический характер. Кроме того, пациенты сообщают о появлении болей, а также о воспалениях в мышцах и суставах.

Как сообщил глава Лиги защиты врачей Общественной службе новостей, люди напуганы распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, они долго сидели взаперти и вынуждены были изменить привычный образ жизни, что сказалось на их психологическом состоянии.