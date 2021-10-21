Сенатор Гумерова призвала перед психологическим тестированием учащихся подготовить профессиональные кадры

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21 октября 2021, 13:57 Источник: RT

руки, фото: pixels.com

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить регулярные психологические тестирования для всех учащихся.

«Я бы сказала, что отслеживать динамику здоровья учащихся, в том числе и психологического, это наша обязанность. Безусловно, здесь должен быть комплексный подход. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас пока недостаточно и компетенции, и комплексного подхода для точной оценки», - высказала она RT.

По ее словам, необходимо понимать, как ребёнок ведёт себя в соцсетях. Сенатор призывает опрашивать родителей, анкетировать детей и вести наблюдение за поведением ребёнка в коллективе.

«Тема эта, безусловно, важная. Мы должны за этим следить, не нарушая при этом личного пространства и не обижая»,- добавила она.

При этом Гумерова считает, что выпускники педагогических высших учебных заведений «не владеют методиками организации работы с учётом современных вызовов». Сенатор предлагала студентам прийти на родительское собрание или классный час и объяснить, как уберечь детей от киберпреступности, но не получила ни одного положительного ответа.

«Я бы перво-наперво поставила задачу подготовки кадров, и наших педагогов, и психологов … Это должна быть программа, которая охватывает ребят с 1-го по 11-й классы, должны быть методики проведения диагностики и классных часов. И если мы видим, что где-то идёт сбой, то, безусловно, вовремя на это среагируем»,- продолжила парламентарий.

Сенатор уверена, что одними силами педагогов и психологов это не сделать. Гумерова подчеркнула, что должна быть консолидация усилий родителей, педагогов-предметников, психологов и др.

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