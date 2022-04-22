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22 апреля 2022, 13:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Кремль не комментирует вопросы о специальной операции России на Украине, в том числе те, что касаются целей на юге соседней страны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не комментирует вопросы о спецоперации, в том числе касающиеся целей на юге Украины», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков опроверг утверждения Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что украинская армия якобы продолжает удерживать город Мариуполь.