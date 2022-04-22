Боррель заявил, что после завершения конфликта на Украине мир будет раздроблен

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22 апреля 2022, 13:24 Источник: РИА "Новости"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Marquardt,Christian/Keystone Pres

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 22 апреля, заявил, что после окончания конфликта на Украине мир станет еще более разобщенным.

По словам Жозепа Борреля, мир будет намного более раздробленным, чем раньше, что станет причиной экономических потрясений. Дипломат допустил, что разные виды сырьевых ресурсов будут использоваться как оружие. Более того, в оружие превратится даже зерно.

Боррель также выразил мнение, что в будущем появится новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут находиться РФ и Китай, по другую – Запад, а развивающиеся страны будут в зависимости от обстоятельств склоняться то в одну, то в другую сторону.